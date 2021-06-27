Amazon遭鑽空子 商品評分通脹 國際 17:03 2021/06/27 分享： 近期瀏覽YouTube網站，常遭某幾條廣告片段密集式轟炸，片中人以新加坡口音英語，推銷如何在世界工廠中國買平貨，再在亞馬遜（Amazon）高價出售的發財大計，片段重複出現次數之多，到了讓人生厭的地步，卻也側面反映出電商行業潛力無限，教人在Amazon做生意，居然也足以自成產業。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 相關文章 【歐國盃】英國疫情惡化 難損決賽主辦權 2021/06/23 【歐國盃】英國疫情惡化 難損決賽主辦權 英版霍士收視輾壓 右翼意見大有市場 2021/06/24 英版霍士收視輾壓 右翼意見大有市場 美取消文化當道 中立反成磨心 2021/06/22 美取消文化當道 中立反成磨心 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 2021/06/21 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 2021/06/20 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 你可能感興趣 【歐國盃】英國疫情惡化 難損決賽主辦權 18:33 2021/06/23 【歐國盃】英國疫情惡化 難損決賽主辦權 英版霍士收視輾壓 右翼意見大有市場 16:05 2021/06/24 英版霍士收視輾壓 右翼意見大有市場 美取消文化當道 中立反成磨心 17:27 2021/06/22 美取消文化當道 中立反成磨心 社交平台 Amazon 電子商貿 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 商品 英國 美國