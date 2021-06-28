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新界居屋隨時貴過港島海景居屋？

名家專區 09:00 2021/06/28

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多區居屋近月連錄未補價高價成交，不少未補價成交來自2014年復售的新居屋二手成交，包括荃灣尚翠苑、青衣青俊苑、天水圍屏欣苑、元朗宏富苑，除創區內新高之外，荃灣尚翠苑未補價呎價1.42萬成為新界未補價居屋王，甚至逐漸逼近香港仔雅濤閣，今年3月以實呎15,191元全港最貴未補價呎價居屋紀錄。

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欄名 : 樓市分析

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