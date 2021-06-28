建銀國際趙文利 看好增長股 恒指目標3萬關 財金猛人追蹤 17:30 2021/06/28 分享： 中資名家趙文利，是建銀國際研究部董事總經理及首席策略師，熟悉中美宏觀形勢及資金流向。他直言恒指有力上三萬點，動力來自價殘多時的增長股，並指高通脹料有所收斂，建議減持上半年強勢已久的價值股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 最新專欄文章 【名家看汽車】建銀趙文利：車股要選民族品牌！ 今日 【名家看汽車】建銀趙文利：車股要選民族品牌！ 【名家看匯率】出口角色減弱？趙文利：人民幣下行風險較大！（附名家點評國策） 2021/06/28 【名家看匯率】出口角色減弱？趙文利：人民幣下行風險較大！（附名家點評國策） 【名家看IPO】新股熱潮再起？趙文利：打新要看稀缺性！（附潛在IPO名單） 2021/06/26 【名家看IPO】新股熱潮再起？趙文利：打新要看稀缺性！（附潛在IPO名單） 【名家看本地股】建銀趙文利：通關後 零售股反彈力度最大 2021/06/26 【名家看本地股】建銀趙文利：通關後 零售股反彈力度最大 【名家談內房】內房難睇好？許長泰：與物管股綑綁是一條出路！ 2021/06/24 【名家談內房】內房難睇好？許長泰：與物管股綑綁是一條出路！ 趙文利 人物專訪