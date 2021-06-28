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建銀國際趙文利 看好增長股 恒指目標3萬關

財金猛人追蹤 17:30 2021/06/28

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中資名家趙文利，是建銀國際研究部董事總經理及首席策略師，熟悉中美宏觀形勢及資金流向。他直言恒指有力上三萬點，動力來自價殘多時的增長股，並指高通脹料有所收斂，建議減持上半年強勢已久的價值股。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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趙文利 人物專訪

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