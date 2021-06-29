【名家看汽車】建銀趙文利：車股要選民族品牌！

汽車板塊自今年初高位回落後，一直反覆下跌，不過，整個板塊在5月初開始回暖，當中以比亞迪 （01211） 、長城汽車 （02333） 和吉利汽車 （00175） 的表現最為突出。

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對於汽車板塊前景，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「在國策推動碳中和的前提下，新能源車主題相信會是長期利好，但節奏會不一樣，因去年已經炒了很久。」

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趙文利尤其看好軟硬件結合比較好、客戶體驗好的汽車公司。「行業之前受缺芯片影響較大，市場預期缺芯的影響在下半年到明年會減少，汽車行業通常下半年表現比上半年好， 相信在未來，民族品牌的汽車，不管是傳統車還是新能源車，表現都會較好。」

建銀國際尤其看好吉利汽車 （00175） 的前景，認為公司在傳統車和新能源車的發展都可以較其他品牌表現佳。

建銀國際趙文利：00後愛買民族品牌

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記者：陳紫瑩

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