【名家看匯率】出口角色減弱？趙文利：人民幣下行風險較大！（附名家點評國策） 財金猛人追蹤 19:18 2021/06/28 分享： 人民幣走勢第二季偏強，下半年看法如何呢？建銀國際研究部董事總經理及首席策略師趙文利在接受《投資理財周刊》專訪時預期： ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 中資名家趙文利 恒指上望三萬點 買入增長股 減持價值股 2021/06/28 中資名家趙文利 恒指上望三萬點 買入增長股 減持價值股 建銀國際趙文利：00後愛買民族品牌 2021/06/28 建銀國際趙文利：00後愛買民族品牌 【ATMXJ追蹤】攻下沉市場+憧憬染藍！買定京東下半年突破重圍！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/06/28 【ATMXJ追蹤】攻下沉市場+憧憬染藍！買定京東下半年突破重圍！（附潛在藍籌新貴名單） 【名家看IPO】新股熱潮再起？趙文利：打新要看稀缺性！（附潛在IPO名單） 2021/06/26 【名家看IPO】新股熱潮再起？趙文利：打新要看稀缺性！（附潛在IPO名單） 【名家看本地股】建銀趙文利：通關後 零售股反彈力度最大 2021/06/26 【名家看本地股】建銀趙文利：通關後 零售股反彈力度最大 你可能感興趣 中資名家趙文利 恒指上望三萬點 買入增長股 減持價值股 00:01 2021/06/28 中資名家趙文利 恒指上望三萬點 買入增長股 減持價值股 建銀國際趙文利：00後愛買民族品牌 00:01 2021/06/28 建銀國際趙文利：00後愛買民族品牌 【ATMXJ追蹤】攻下沉市場+憧憬染藍！買定京東下半年突破重圍！（附潛在藍籌新貴名單） 17:35 2021/06/28 【ATMXJ追蹤】攻下沉市場+憧憬染藍！買定京東下半年突破重圍！（附潛在藍籌新貴名單） 最新專欄文章 【名家看汽車】建銀趙文利：車股要選民族品牌！ 今日 【名家看汽車】建銀趙文利：車股要選民族品牌！ 建銀國際趙文利 看好增長股 恒指目標3萬關 2021/06/28 建銀國際趙文利 看好增長股 恒指目標3萬關 【名家看IPO】新股熱潮再起？趙文利：打新要看稀缺性！（附潛在IPO名單） 2021/06/26 【名家看IPO】新股熱潮再起？趙文利：打新要看稀缺性！（附潛在IPO名單） 【名家看本地股】建銀趙文利：通關後 零售股反彈力度最大 2021/06/26 【名家看本地股】建銀趙文利：通關後 零售股反彈力度最大 【名家談內房】內房難睇好？許長泰：與物管股綑綁是一條出路！ 2021/06/24 【名家談內房】內房難睇好？許長泰：與物管股綑綁是一條出路！ 人物專訪 欄目（內容） 趙文利 疫情 貨幣政策 人民幣 美元