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【名家看匯率】出口角色減弱？趙文利：人民幣下行風險較大！（附名家點評國策）

財金猛人追蹤 19:18 2021/06/28

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人民幣走勢第二季偏強，下半年看法如何呢？建銀國際研究部董事總經理及首席策略師趙文利在接受《投資理財周刊》專訪時預期：

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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