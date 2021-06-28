政府缺地 東九龍5地改劃迫在眉睫 名家專區 08:00 2021/06/28 分享： 政府缺乏熟地及大型地皮，新一季賣地計劃供應急跌，短中期內須靠加快私人補地價，以及盡快完成東九龍5幅地皮改劃以增加供應，才能夠穩定土地供應。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 土地供應 大局未定 2021/06/07 土地供應 大局未定 房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面 2021/04/22 房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面 公營房屋供應 何年何月到位？ 2021/06/11 公營房屋供應 何年何月到位？ 你可能感興趣 土地供應 大局未定 01:00 2021/06/07 土地供應 大局未定 房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面 14:00 2021/04/22 房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面 公營房屋供應 何年何月到位？ 01:00 2021/06/11 公營房屋供應 何年何月到位？ 最新專欄文章 專家樓論 - 啟德跑道區 新盤啟動 今日 啟德跑道區 新盤啟動 專家樓論 - 又到七一 2021/06/28 又到七一 專家樓論 - 樓價上半年升6.7% 高處未算高 2021/06/26 樓價上半年升6.7% 高處未算高 專家樓論 - 維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮 2021/06/25 維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮 專家樓論 - 年輕居屋 點解受捧 2021/06/25 年輕居屋 點解受捧 農地 賣地 啟德 財政預算案 土地供應 發展商