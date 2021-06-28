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政府缺地 東九龍5地改劃迫在眉睫

名家專區 08:00 2021/06/28

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政府缺乏熟地及大型地皮，新一季賣地計劃供應急跌，短中期內須靠加快私人補地價，以及盡快完成東九龍5幅地皮改劃以增加供應，才能夠穩定土地供應。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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