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夏國賢知法犯法 問責下台理所當然

國際 16:05 2021/06/30

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要數近期英國政壇的矚目事件，無疑是衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）的婚外情事件。這位有婦之夫在辦公室與女幕僚熱情擁吻的影片流出，引起英國社會廣泛關注，擾攘數日，事件愈鬧愈大，不得不自行辭職，黯然下台（另一說法是首相約翰遜辭退他）。

...

撰文 : 林建忠

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