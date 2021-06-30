夏國賢知法犯法 問責下台理所當然

要數近期英國政壇的矚目事件，無疑是衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）的婚外情事件。這位有婦之夫在辦公室與女幕僚熱情擁吻的影片流出，引起英國社會廣泛關注，擾攘數日，事件愈鬧愈大，不得不自行辭職，黯然下台（另一說法是首相約翰遜辭退他）。

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