夏國賢知法犯法 問責下台理所當然 國際 16:05 2021/06/30 分享： 要數近期英國政壇的矚目事件，無疑是衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）的婚外情事件。這位有婦之夫在辦公室與女幕僚熱情擁吻的影片流出，引起英國社會廣泛關注，擾攘數日，事件愈鬧愈大，不得不自行辭職，黯然下台（另一說法是首相約翰遜辭退他）。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 相關文章 Amazon遭鑽空子 商品評分通脹 2021/06/27 Amazon遭鑽空子 商品評分通脹 土耳其運河 變相助攻一帶一路？ 2021/06/28 土耳其運河 變相助攻一帶一路？ 失實資訊無處不在 如何辨別真假？ 2021/06/25 失實資訊無處不在 如何辨別真假？ 【歐國盃】英國疫情惡化 難損決賽主辦權 2021/06/23 【歐國盃】英國疫情惡化 難損決賽主辦權 英版霍士收視輾壓 右翼意見大有市場 2021/06/24 英版霍士收視輾壓 右翼意見大有市場 你可能感興趣 Amazon遭鑽空子 商品評分通脹 17:03 2021/06/27 Amazon遭鑽空子 商品評分通脹 土耳其運河 變相助攻一帶一路？ 12:12 2021/06/28 土耳其運河 變相助攻一帶一路？ 失實資訊無處不在 如何辨別真假？ 16:05 2021/06/25 失實資訊無處不在 如何辨別真假？ 疫情 政治 婚外情 約翰遜 歐洲 英國