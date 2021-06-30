【名家談改革】恒指數目大增升快啲？許長泰：目的唔係創新高！（附名家點評恒指改革） 財金猛人追蹤 08:18 2021/06/30 分享： 恒指公司5月已公布改革後首次季檢結果，成分股將由55隻增至58隻，藍籌新貴共3隻，分別是：主攻電動車的比亞迪 （01211） 、物管股碧桂園服務 （06098） 、信義光能 （00968） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 中資名家趙文利 恒指上望三萬點 買入增長股 減持價值股 2021/06/28 中資名家趙文利 恒指上望三萬點 買入增長股 減持價值股 【名家看汽車】建銀趙文利：車股要選民族品牌！ 2021/06/29 【名家看汽車】建銀趙文利：車股要選民族品牌！ 【名家看匯率】出口角色減弱？趙文利：人民幣下行風險較大！（附名家點評國策） 2021/06/28 【名家看匯率】出口角色減弱？趙文利：人民幣下行風險較大！（附名家點評國策） 【ATMXJ追蹤】攻下沉市場+憧憬染藍！買定京東下半年突破重圍！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/06/28 【ATMXJ追蹤】攻下沉市場+憧憬染藍！買定京東下半年突破重圍！（附潛在藍籌新貴名單） 【名家看IPO】新股熱潮再起？趙文利：打新要看稀缺性！（附潛在IPO名單） 2021/06/26 【名家看IPO】新股熱潮再起？趙文利：打新要看稀缺性！（附潛在IPO名單） 你可能感興趣 中資名家趙文利 恒指上望三萬點 買入增長股 減持價值股 00:01 2021/06/28 中資名家趙文利 恒指上望三萬點 買入增長股 減持價值股 【名家看汽車】建銀趙文利：車股要選民族品牌！ 17:03 2021/06/29 【名家看汽車】建銀趙文利：車股要選民族品牌！ 【名家看匯率】出口角色減弱？趙文利：人民幣下行風險較大！（附名家點評國策） 19:18 2021/06/28 【名家看匯率】出口角色減弱？趙文利：人民幣下行風險較大！（附名家點評國策） 最新專欄文章 【名家談通脹】趙文利：若美聯儲錯判通脹 未來有機會快速加息！ 今日 【名家談通脹】趙文利：若美聯儲錯判通脹 未來有機會快速加息！ 【名家看汽車】建銀趙文利：車股要選民族品牌！ 2021/06/29 【名家看汽車】建銀趙文利：車股要選民族品牌！ 【名家看匯率】出口角色減弱？趙文利：人民幣下行風險較大！（附名家點評國策） 2021/06/28 【名家看匯率】出口角色減弱？趙文利：人民幣下行風險較大！（附名家點評國策） 建銀國際趙文利 看好增長股 恒指目標3萬關 2021/06/28 建銀國際趙文利 看好增長股 恒指目標3萬關 【名家看IPO】新股熱潮再起？趙文利：打新要看稀缺性！（附潛在IPO名單） 2021/06/26 【名家看IPO】新股熱潮再起？趙文利：打新要看稀缺性！（附潛在IPO名單） 人物專訪 欄目（內容） 許長泰 財富及資產管理 港股 經濟 指數 恒生指數