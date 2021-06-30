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【名家談改革】恒指數目大增升快啲？許長泰：目的唔係創新高！（附名家點評恒指改革）

財金猛人追蹤 08:18 2021/06/30

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恒指公司5月已公布改革後首次季檢結果，成分股將由55隻增至58隻，藍籌新貴共3隻，分別是：主攻電動車的比亞迪 （01211） 、物管股碧桂園服務 （06098） 、信義光能 （00968）  。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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