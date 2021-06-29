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黑雨阻期指轉倉 今結算恐添波動

名家專區 2021/06/29

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6月期指今天結算前，昨碰上黑雨警號，港股交易縮減至不足半日。總值逾1,400億元6月期指、國期合約，昨日平倉、轉倉活動受阻，或為港股今日期指結算波動市埋下伏綫。

6月期指、國期今結算，昨原為6月未平倉合

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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