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英德歐國盃狹路相逢 防疫隔離爭拗同樣激烈

國際 16:05 2021/06/29

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德國足球隊於歐洲國家盃的16強淘汰賽，本港時間周三凌晨將會作客宿敵英格蘭。德國總理默克爾（Angela Merkel）作為國家隊的忠實球迷，今次卻與大部分德國球迷一樣，難以親自赴英觀戰。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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