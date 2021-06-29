英德歐國盃狹路相逢 防疫隔離爭拗同樣激烈 國際 16:05 2021/06/29 分享： 德國足球隊於歐洲國家盃的16強淘汰賽，本港時間周三凌晨將會作客宿敵英格蘭。德國總理默克爾（Angela Merkel）作為國家隊的忠實球迷，今次卻與大部分德國球迷一樣，難以親自赴英觀戰。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 土耳其運河 變相助攻一帶一路？ 2021/06/28 土耳其運河 變相助攻一帶一路？ Amazon遭鑽空子 商品評分通脹 2021/06/27 Amazon遭鑽空子 商品評分通脹 英版霍士收視輾壓 右翼意見大有市場 2021/06/24 英版霍士收視輾壓 右翼意見大有市場 美取消文化當道 中立反成磨心 2021/06/22 美取消文化當道 中立反成磨心 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 2021/06/21 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 你可能感興趣 土耳其運河 變相助攻一帶一路？ 12:12 2021/06/28 土耳其運河 變相助攻一帶一路？ Amazon遭鑽空子 商品評分通脹 17:03 2021/06/27 Amazon遭鑽空子 商品評分通脹 英版霍士收視輾壓 右翼意見大有市場 16:05 2021/06/24 英版霍士收視輾壓 右翼意見大有市場 最新專欄文章 國金札記 - 土耳其開鑿運河 變相助攻一帶一路？ 今日 土耳其開鑿運河 變相助攻一帶一路？ 國金札記 - Amazon假評氾濫買家怎練就法眼？ 2021/06/28 Amazon假評氾濫買家怎練就法眼？ 國金札記 - 英版霍士收視報捷 右翼意見大有市場 2021/06/25 英版霍士收視報捷 右翼意見大有市場 國金札記 - 英國疫情惡化 料無礙舉行歐國盃決賽 2021/06/24 英國疫情惡化 料無礙舉行歐國盃決賽 國金札記 - 美「取消文化」當道 企業中立反成磨心 2021/06/23 美「取消文化」當道 企業中立反成磨心 出入境資訊 疫情 歐洲國家盃 出入境管制 疫苗 英格蘭 德國 歐盟 足球 英國