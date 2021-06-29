樓價快破頂 樓府要出招? 名家專區 14:00 2021/06/29 分享： 疫情下，樓價不跌反升，無論官方還是私人編製的樓價指數，齊逼近歷史新高，樓價破頂再即，再惹政府出招風險？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤熱賣+估價進取=買家追價入市 2021/06/15 新盤熱賣+估價進取=買家追價入市 白居二買家搶高樓價? 2021/06/22 白居二買家搶高樓價? 半新盤細有細蝕 大有大輸 2021/06/22 半新盤細有細蝕 大有大輸 樓價破頂後 成交量或回落？ 2021/06/24 樓價破頂後 成交量或回落？ 你可能感興趣 新盤熱賣+估價進取=買家追價入市 14:00 2021/06/15 新盤熱賣+估價進取=買家追價入市 白居二買家搶高樓價? 14:00 2021/06/22 白居二買家搶高樓價? 半新盤細有細蝕 大有大輸 01:00 2021/06/22 半新盤細有細蝕 大有大輸 最新專欄文章 專家樓論 - 啟德跑道區 新盤啟動 今日 啟德跑道區 新盤啟動 專家樓論 - 政府缺地 東九龍5地改劃迫在眉睫 2021/06/28 政府缺地 東九龍5地改劃迫在眉睫 專家樓論 - 又到七一 2021/06/28 又到七一 專家樓論 - 樓價上半年升6.7% 高處未算高 2021/06/26 樓價上半年升6.7% 高處未算高 專家樓論 - 維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮 2021/06/25 維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮 二手市場 一手市場 綠置居 按揭保險 居屋 地產 樓價