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樓價快破頂 樓府要出招?

名家專區 14:00 2021/06/29

分享：

疫情下，樓價不跌反升，無論官方還是私人編製的樓價指數，齊逼近歷史新高，樓價破頂再即，再惹政府出招風險？ 

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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