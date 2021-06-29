林鄭爭取7月通關 商務客先行？

特首林鄭月娥上京，料向中央爭取香港和廣東省盡快有限度通關，首階段相信以已打針的商務客為主；而港澳通關也有好消息，澳門把計算香港28天清零方法，放鬆了。

香港和內地恢復通關，對香港經濟復甦和民生十分重要，

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