林鄭爭取7月通關 商務客先行？ 名家專區 2021/06/29 分享： 特首林鄭月娥上京，料向中央爭取香港和廣東省盡快有限度通關，首階段相信以已打針的商務客為主；而港澳通關也有好消息，澳門把計算香港28天清零方法，放鬆了。 香港和內地恢復通關，對香港經濟復甦和民生十分重要， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 林鄭上京 李家超新一哥留守應對七一 2021/06/28 林鄭上京 李家超新一哥留守應對七一 有政戲 - 解讀李家超 來年有何重要任務？ 2021/06/26 解讀李家超 來年有何重要任務？ 有政戲 - 李家超料任政務司長 鄧炳強掌保安局 2021/06/25 李家超料任政務司長 鄧炳強掌保安局 有政戲 - 梁振英力助南沙發展 擬建「香港城」 2021/06/24 梁振英力助南沙發展 擬建「香港城」 有政戲 - 泛民逾200區議員料DQ 失區會主導 2021/06/23 泛民逾200區議員料DQ 失區會主導 新冠肺炎疫情 出入境資訊 香港 傅流螢 疫情 林鄭月娥 深圳 澳門 廣州 廣東省