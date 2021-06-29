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【新股IPO】小鵬港股上市掀炒風 認購港股還是先買美股?

名家專區 13:03 2021/06/29

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港股明日半年結前，今日期指結算淡友暫佔上風。受A股跌勢擴大拖累，恒指半日跌225點或0.8%。大市升勢受阻，新股IPO續為市場焦點，現正招股的大型中概電車股小鵬汽車 （09868） ，熱度更傳導回美股市場，引領其他中概電車股同步急升。

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欄名 : 透視中港美

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