【新股IPO】小鵬港股上市掀炒風 認購港股還是先買美股? 名家專區 13:03 2021/06/29 分享： 港股明日半年結前，今日期指結算淡友暫佔上風。受A股跌勢擴大拖累，恒指半日跌225點或0.8%。大市升勢受阻，新股IPO續為市場焦點，現正招股的大型中概電車股小鵬汽車 （09868） ，熱度更傳導回美股市場，引領其他中概電車股同步急升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 黑雨阻期指轉倉 今結算恐添波動 今日 黑雨阻期指轉倉 今結算恐添波動 【期指結算】期結前夕遇黑雨 轉倉受阻好淡重倉明對撼 2021/06/28 【期指結算】期結前夕遇黑雨 轉倉受阻好淡重倉明對撼 透視中港美 - 今次半年結 粉飾櫥窗有望 2021/06/28 今次半年結 粉飾櫥窗有望 透視中港美 - 平保國壽觸底反彈 哪家更值博？ 2021/06/26 平保國壽觸底反彈 哪家更值博？ 【內險股股價】平保國壽同創52周低位反彈 反彈市追升之選 2021/06/25 【內險股股價】平保國壽同創52周低位反彈 反彈市追升之選 小鵬汽車（09868） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 第二上市 值博率 港股 股票 市盈率 電車 汽車股 恒生指數