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下半年新盤潮來臨  置業選擇多

名家專區 13:26 2021/06/29

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一手市場持續熾熱，在大圍站新盤推售之後，港九新界都有各類型新盤推出市場搶客，對置業人士來說將有更多的選擇，預計旺市仍然會持續一段時間。

...

欄名 : 樓市分析

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