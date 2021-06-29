下半年新盤潮來臨 置業選擇多 名家專區 13:26 2021/06/29 分享： 一手市場持續熾熱，在大圍站新盤推售之後，港九新界都有各類型新盤推出市場搶客，對置業人士來說將有更多的選擇，預計旺市仍然會持續一段時間。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 【新盤價單】一圖睇晒 何文田VAU Residence 開放式至2房價單價錢 2021/06/11 【新盤價單】一圖睇晒 何文田VAU Residence 開放式至2房價單價錢 【新盤價單】一圖睇晒 啟德維港1號 1房至3房價單價錢 2021/06/24 【新盤價單】一圖睇晒 啟德維港1號 1房至3房價單價錢 【新盤價單】一圖睇晒 42 TUNG ST. 標準戶2房價單價錢 今日 【新盤價單】一圖睇晒 42 TUNG ST. 標準戶2房價單價錢 你可能感興趣 【新盤價單】一圖睇晒 何文田VAU Residence 開放式至2房價單價錢 00:00 2021/06/11 【新盤價單】一圖睇晒 何文田VAU Residence 開放式至2房價單價錢 【新盤價單】一圖睇晒 啟德維港1號 1房至3房價單價錢 18:40 2021/06/24 【新盤價單】一圖睇晒 啟德維港1號 1房至3房價單價錢 【新盤價單】一圖睇晒 42 TUNG ST. 標準戶2房價單價錢 今日 13:44 【新盤價單】一圖睇晒 42 TUNG ST. 標準戶2房價單價錢 最新專欄文章 新界居屋隨時貴過港島海景居屋？ 2021/06/28 新界居屋隨時貴過港島海景居屋？ 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 2021/06/24 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 市場大細通吃 新盤續旺 2021/06/22 市場大細通吃 新盤續旺 千萬元車位隨時又出現？ 2021/06/21 千萬元車位隨時又出現？ 遇著暑假旺季推租金津貼 私樓租金再升溫 2021/06/18 遇著暑假旺季推租金津貼 私樓租金再升溫 維港1號 上嵐 42 TUNG ST. 柏傲莊III 啟德 一手市場 屯門 上環 大圍 發展商