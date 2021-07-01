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佛州塌樓乃警號 美國基建升級刻不容緩

國際 16:05 2021/07/01

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美國佛羅里達州邁阿密住宅大廈Champlain Towers South倒塌，造成逾10人死亡，更有約100多人失蹤，恐怕凶多吉少。美國社會的反應，除了哀傷還有不解，肇事樓所處地段屬富人區，特朗普（Donald Trump）長女伊萬卡（Ivanka Trump）於邁阿密的寓所就在附近，僅數分鐘步程，居然可以突然塌下。

...

撰文 : 林建忠

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