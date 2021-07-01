佛州塌樓乃警號 美國基建升級刻不容緩 國際 16:05 2021/07/01 分享： 美國佛羅里達州邁阿密住宅大廈Champlain Towers South倒塌，造成逾10人死亡，更有約100多人失蹤，恐怕凶多吉少。美國社會的反應，除了哀傷還有不解，肇事樓所處地段屬富人區，特朗普（Donald Trump）長女伊萬卡（Ivanka Trump）於邁阿密的寓所就在附近，僅數分鐘步程，居然可以突然塌下。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 相關文章 英德歐國盃狹路相逢 防疫隔離爭拗同樣激烈 2021/06/29 英德歐國盃狹路相逢 防疫隔離爭拗同樣激烈 智囊為中美僵局開藥方 尊重「兩個秩序」接受「兩大現實」 2021/06/29 智囊為中美僵局開藥方 尊重「兩個秩序」接受「兩大現實」 土耳其運河 變相助攻一帶一路？ 2021/06/28 土耳其運河 變相助攻一帶一路？ Amazon遭鑽空子 商品評分通脹 2021/06/27 Amazon遭鑽空子 商品評分通脹 【走馬大灣區】疫情衝擊粵旅遊業 並殃及池魚 2021/06/25 【走馬大灣區】疫情衝擊粵旅遊業 並殃及池魚 你可能感興趣 英德歐國盃狹路相逢 防疫隔離爭拗同樣激烈 16:05 2021/06/29 英德歐國盃狹路相逢 防疫隔離爭拗同樣激烈 智囊為中美僵局開藥方 尊重「兩個秩序」接受「兩大現實」 08:00 2021/06/29 智囊為中美僵局開藥方 尊重「兩個秩序」接受「兩大現實」 土耳其運河 變相助攻一帶一路？ 12:12 2021/06/28 土耳其運河 變相助攻一帶一路？ 基建 意外事故 經濟 政治 佛羅里達 基建項目 拜登 美國