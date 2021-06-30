【名家談通脹】趙文利：若美聯儲錯判通脹 未來有機會快速加息！ 財金猛人追蹤 13:47 2021/06/30 分享： 美國5月通脹水平高過預期，加劇市場對通脹升溫的憂慮，或引發聯儲局提早加息。不過，聯儲局最新點陣圖顯示，大部分會員預期最快也要等到2023年才會加息，並重申將等待經濟取得進一步實質性進展，才開始將政策從側重應對疫情，更多地轉向關注經濟全面重啟。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 中資名家趙文利 恒指上望三萬點 買入增長股 減持價值股 2021/06/28 中資名家趙文利 恒指上望三萬點 買入增長股 減持價值股 你可能感興趣 中資名家趙文利 恒指上望三萬點 買入增長股 減持價值股 00:01 2021/06/28 中資名家趙文利 恒指上望三萬點 買入增長股 減持價值股 最新專欄文章 【名家談改革】恒指數目大增升快啲？許長泰：目的唔係創新高！（附名家點評恒指改革） 今日 【名家談改革】恒指數目大增升快啲？許長泰：目的唔係創新高！（附名家點評恒指改革） 【名家看汽車】建銀趙文利：車股要選民族品牌！ 2021/06/29 【名家看汽車】建銀趙文利：車股要選民族品牌！ 【名家看匯率】出口角色減弱？趙文利：人民幣下行風險較大！（附名家點評國策） 2021/06/28 【名家看匯率】出口角色減弱？趙文利：人民幣下行風險較大！（附名家點評國策） 建銀國際趙文利 看好增長股 恒指目標3萬關 2021/06/28 建銀國際趙文利 看好增長股 恒指目標3萬關 【名家看IPO】新股熱潮再起？趙文利：打新要看稀缺性！（附潛在IPO名單） 2021/06/26 【名家看IPO】新股熱潮再起？趙文利：打新要看稀缺性！（附潛在IPO名單） 疫情 經濟 加息 美國聯儲局 美國 通脹 CPI 趙文利 人物專訪