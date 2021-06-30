【名家談通脹】趙文利：若美聯儲錯判通脹 未來有機會快速加息！

美國5月通脹水平高過預期，加劇市場對通脹升溫的憂慮，或引發聯儲局提早加息。不過，聯儲局最新點陣圖顯示，大部分會員預期最快也要等到2023年才會加息，並重申將等待經濟取得進一步實質性進展，才開始將政策從側重應對疫情，更多地轉向關注經濟全面重啟。

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