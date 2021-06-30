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小鵬招股掀升浪 何不買美股?

名家專區 2021/06/30

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港股昨期指結算日高位受阻，新股IPO續為市場焦點。現正招股的大型中概電車股小鵬汽車（09868），熱度傳導回美股市場，引領其他中概電車股同步急升。

小鵬汽車（美：XPEV）美股周一大升逾7%，自上周三傳

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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