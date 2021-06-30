小鵬招股掀升浪 何不買美股? 名家專區 2021/06/30 分享： 港股昨期指結算日高位受阻，新股IPO續為市場焦點。現正招股的大型中概電車股小鵬汽車（09868），熱度傳導回美股市場，引領其他中概電車股同步急升。 小鵬汽車（美：XPEV）美股周一大升逾7%，自上周三傳 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 遠洋服務可買 物管板塊強勢 今日 遠洋服務可買 物管板塊強勢 你可能感興趣 遠洋服務可買 物管板塊強勢 今日 00:01 遠洋服務可買 物管板塊強勢 最新專欄文章 【新股IPO】小鵬港股上市掀炒風 認購港股還是先買美股? 2021/06/29 【新股IPO】小鵬港股上市掀炒風 認購港股還是先買美股? 透視中港美 - 黑雨阻期指轉倉 今結算恐添波動 2021/06/29 黑雨阻期指轉倉 今結算恐添波動 【期指結算】期結前夕遇黑雨 轉倉受阻好淡重倉明對撼 2021/06/28 【期指結算】期結前夕遇黑雨 轉倉受阻好淡重倉明對撼 透視中港美 - 今次半年結 粉飾櫥窗有望 2021/06/28 今次半年結 粉飾櫥窗有望 透視中港美 - 平保國壽觸底反彈 哪家更值博？ 2021/06/26 平保國壽觸底反彈 哪家更值博？ 港股 IPO 汽車 電動車 長城汽車（02333） 寧德時代（深：300750） 人民幣 股票 板塊 美元