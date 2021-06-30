  • 29°C
香港時間 : 2021630日 (週三) 04:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中航信復甦 股價將起飛

名家專區 2021/06/30

分享：

國企指數「七一」前呈現「黃昏之星」，上落市走勢似乎未改變，炒股不炒市是短期現象。不妨留意股價蠢動的股份搭順風車，如中國民航信息網絡（00696）昨日逆市上升，只待放量升破「雙底」頸綫，尤其內地機場旅客

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 中港股市回氣迎接「七一」（第四版）
2021/06/29
中港股市回氣迎接「七一」（第四版）
中字股實力談 - 聯塑17元翻兜 盈利長期增長
2021/06/23
聯塑17元翻兜 盈利長期增長
中字股實力談 - 港股受制下降軌 熊證縮小心殺牛（第四版）
2021/06/22
港股受制下降軌 熊證縮小心殺牛（第四版）
中字股實力談 - 福萊特望32元 產品價格止跌
2021/06/19
福萊特望32元 產品價格止跌
中字股實力談 - 港股受制保歷加中軸 中期單邊市隨時爆發（第四版）
2021/06/18
港股受制保歷加中軸 中期單邊市隨時爆發（第四版）
中國民航信息（00696） 福萊特玻璃（06865） 華潤醫療（01515） 中航科工（02357） 瑞聲科技（02018） 吉利汽車（00175） 航空 疫情 疫苗 旅客量

上一篇文章

土地供應主導權 港府繼續弱化

下一篇文章

聯想守8.1元 見底機會高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版