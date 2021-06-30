中航信復甦 股價將起飛 名家專區 2021/06/30 分享： 國企指數「七一」前呈現「黃昏之星」，上落市走勢似乎未改變，炒股不炒市是短期現象。不妨留意股價蠢動的股份搭順風車，如中國民航信息網絡（00696）昨日逆市上升，只待放量升破「雙底」頸綫，尤其內地機場旅客 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中港股市回氣迎接「七一」（第四版） 2021/06/29 中港股市回氣迎接「七一」（第四版） 中字股實力談 - 聯塑17元翻兜 盈利長期增長 2021/06/23 聯塑17元翻兜 盈利長期增長 中字股實力談 - 港股受制下降軌 熊證縮小心殺牛（第四版） 2021/06/22 港股受制下降軌 熊證縮小心殺牛（第四版） 中字股實力談 - 福萊特望32元 產品價格止跌 2021/06/19 福萊特望32元 產品價格止跌 中字股實力談 - 港股受制保歷加中軸 中期單邊市隨時爆發（第四版） 2021/06/18 港股受制保歷加中軸 中期單邊市隨時爆發（第四版） 中國民航信息（00696） 福萊特玻璃（06865） 華潤醫療（01515） 中航科工（02357） 瑞聲科技（02018） 吉利汽車（00175） 航空 疫情 疫苗 旅客量