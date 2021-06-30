中航信復甦 股價將起飛

國企指數「七一」前呈現「黃昏之星」，上落市走勢似乎未改變，炒股不炒市是短期現象。不妨留意股價蠢動的股份搭順風車，如中國民航信息網絡（00696）昨日逆市上升，只待放量升破「雙底」頸綫，尤其內地機場旅客

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