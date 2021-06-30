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土地供應達標  全靠發展商助攻

名家專區 09:00 2021/06/30

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2021/22年度首兩季私人住宅土地供應達7050伙，達標55%，當中近4成供應來自私人發展項目，反映發展商為補充土地儲備，並避免政府展開收地，亦加快農地補地價，推高整體供應量。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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