土地供應達標 全靠發展商助攻 名家專區 09:00 2021/06/30 分享： 2021/22年度首兩季私人住宅土地供應達7050伙，達標55%，當中近4成供應來自私人發展項目，反映發展商為補充土地儲備，並避免政府展開收地，亦加快農地補地價，推高整體供應量。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【賣地計劃】發展局下季推兩幅官地 連同「一鐵一局」、私人項目共涉5400伙 2021/06/29 【賣地計劃】發展局下季推兩幅官地 連同「一鐵一局」、私人項目共涉5400伙 發展局局長黃偉綸：未有計劃重啟發展郊野公園邊陲研究 無意輸入外勞建屋 2021/06/02 發展局局長黃偉綸：未有計劃重啟發展郊野公園邊陲研究 無意輸入外勞建屋 【土地供應】立法會議員倡發展郊野公園、修改《保護海港條例》 發展局：優先做8大選項 2021/06/09 【土地供應】立法會議員倡發展郊野公園、修改《保護海港條例》 發展局：優先做8大選項 你可能感興趣 【賣地計劃】發展局下季推兩幅官地 連同「一鐵一局」、私人項目共涉5400伙 17:02 2021/06/29 【賣地計劃】發展局下季推兩幅官地 連同「一鐵一局」、私人項目共涉5400伙 發展局局長黃偉綸：未有計劃重啟發展郊野公園邊陲研究 無意輸入外勞建屋 20:26 2021/06/02 發展局局長黃偉綸：未有計劃重啟發展郊野公園邊陲研究 無意輸入外勞建屋 【土地供應】立法會議員倡發展郊野公園、修改《保護海港條例》 發展局：優先做8大選項 18:16 2021/06/09 【土地供應】立法會議員倡發展郊野公園、修改《保護海港條例》 發展局：優先做8大選項 最新專欄文章 專家樓論 - 土地供應主導權 港府繼續弱化 今日 土地供應主導權 港府繼續弱化 專家樓論 - 樓價快破頂 樓府要出招? 2021/06/29 樓價快破頂 樓府要出招? 專家樓論 - 啟德跑道區 新盤啟動 2021/06/29 啟德跑道區 新盤啟動 專家樓論 - 政府缺地 東九龍5地改劃迫在眉睫 2021/06/28 政府缺地 東九龍5地改劃迫在眉睫 專家樓論 - 又到七一 2021/06/28 又到七一 農地 發展局 賣地 土地供應 發展商