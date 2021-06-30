大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 名家專區 09:00 2021/06/30 分享： 觀塘區商廈市場，近日連錄多宗大手租務，惟全屬企業搬遷，收縮業務或提升級數為主，在樓面上沒有擴充，料疫下空置率年內也難明顯改善。據仲量聯行最新數據顯示，最新甲廈整體空置率為9.4%，與上月份9.5%，只是輕微回落0.1個百分店，變化並不明顯，空置率仍維持近年偏高水平。租金上，整體甲級寫字樓租金按月下跌1.4%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 新需求疲弱 商廈空置難望改善 2021/05/26 新需求疲弱 商廈空置難望改善 商廈空置率 高處未算高 2021/06/03 商廈空置率 高處未算高 你可能感興趣 新需求疲弱 商廈空置難望改善 08:00 2021/05/26 新需求疲弱 商廈空置難望改善 商廈空置率 高處未算高 14:00 2021/06/03 商廈空置率 高處未算高 最新專欄文章 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 2021/06/29 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 新界居屋隨時貴過港島海景居屋？ 2021/06/28 新界居屋隨時貴過港島海景居屋？ 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 2021/06/24 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 市場大細通吃 新盤續旺 2021/06/22 市場大細通吃 新盤續旺 千萬元車位隨時又出現？ 2021/06/21 千萬元車位隨時又出現？ 疫情 仲量聯行 觀塘 商廈