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大手租務頻現  商廈空置仍難改善？

名家專區 09:00 2021/06/30

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觀塘區商廈市場，近日連錄多宗大手租務，惟全屬企業搬遷，收縮業務或提升級數為主，在樓面上沒有擴充，料疫下空置率年內也難明顯改善。據仲量聯行最新數據顯示，最新甲廈整體空置率為9.4%，與上月份9.5%，只是輕微回落0.1個百分店，變化並不明顯，空置率仍維持近年偏高水平。租金上，整體甲級寫字樓租金按月下跌1.4%。 

...

欄名 : 樓市分析

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