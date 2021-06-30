倡議對英國封關 德國杞人憂天？ 名家專區 2021/06/30 分享： 德國足球隊於歐洲國家盃的16強淘汰賽，今晨作客宿敵英格蘭。德國總理默克爾作為國家隊的忠實球迷，今次卻與大部分德國球迷一樣，難以親自赴英觀戰。 這源於英國有嚴格入境限制，歐盟民眾入境後須隔離10日。 另一方 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 土耳其開鑿運河 變相助攻一帶一路？ 2021/06/29 土耳其開鑿運河 變相助攻一帶一路？ 國金札記 - Amazon假評氾濫買家怎練就法眼？ 2021/06/28 Amazon假評氾濫買家怎練就法眼？ 國金札記 - 英版霍士收視報捷 右翼意見大有市場 2021/06/25 英版霍士收視報捷 右翼意見大有市場 國金札記 - 英國疫情惡化 料無礙舉行歐國盃決賽 2021/06/24 英國疫情惡化 料無礙舉行歐國盃決賽 國金札記 - 美「取消文化」當道 企業中立反成磨心 2021/06/23 美「取消文化」當道 企業中立反成磨心 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 德國 英國 歐盟 疫苗