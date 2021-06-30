倡議對英國封關 德國杞人憂天？

德國足球隊於歐洲國家盃的16強淘汰賽，今晨作客宿敵英格蘭。德國總理默克爾作為國家隊的忠實球迷，今次卻與大部分德國球迷一樣，難以親自赴英觀戰。

這源於英國有嚴格入境限制，歐盟民眾入境後須隔離10日。

另一方

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