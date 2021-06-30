【新股IPO】和黃醫藥爆冷半日每手賺萬元 TOM.COM以來和黃系最強新股 名家專區 13:27 2021/06/30 分享： 港股IPO市場爆出小冷門，今日掛牌2隻新股表現兩極化。獲60萬名股民熱捧的內地茶飲店奈雪的茶 （02150） ，股價半日大跌11%，反而公開招股市場關視度一般的和黃醫藥 （00013） 半日大升近五成，成為長和 （00001） 系公司逾20年來最賺錢新股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 小鵬招股掀升浪 何不買美股? 今日 小鵬招股掀升浪 何不買美股? 【新股IPO】小鵬港股上市掀炒風 認購港股還是先買美股? 2021/06/29 【新股IPO】小鵬港股上市掀炒風 認購港股還是先買美股? 透視中港美 - 黑雨阻期指轉倉 今結算恐添波動 2021/06/29 黑雨阻期指轉倉 今結算恐添波動 【期指結算】期結前夕遇黑雨 轉倉受阻好淡重倉明對撼 2021/06/28 【期指結算】期結前夕遇黑雨 轉倉受阻好淡重倉明對撼 透視中港美 - 今次半年結 粉飾櫥窗有望 2021/06/28 今次半年結 粉飾櫥窗有望 和黃醫藥（00013） 止蝕 創業板 博反彈 英股 分拆 港股 醫藥股 配售 配股