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【新股IPO】和黃醫藥爆冷每手賺萬元 TOM.COM以來和黃系最強新股

名家專區 19:03 2021/06/30

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港股IPO市場爆出小冷門，今日掛牌2隻新股表現兩極化。獲60萬名股民熱捧的內地茶飲店奈雪的茶 （02150） ，股價首日大跌近14%，反而公開招股市場關視度一般的和黃醫藥 （00013） 大升逾近五成，成為長和 （00001） 系公司逾20年來最賺錢新股。

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欄名 : 透視中港美

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