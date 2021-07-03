英國疫情明顯惡化 如期解封理據何在？ 國際 09:35 2021/07/03 分享： 判斷疫情好壞，最直接的指標是單日新增確診數字，而看近期英國的數字，無論如何稱不上理想。4月至5月期間，確診於每日2000多宗低位橫行了2個月，怎知之後持續向上，最新7日平均數已達1.7萬。按道理，疫情轉差，就算不收緊防疫也不應放寬，惟新上任的英國衛生大臣賈偉德，卻有意反其道而行。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英德歐國盃狹路相逢 防疫隔離爭拗同樣激烈 2021/06/29 英德歐國盃狹路相逢 防疫隔離爭拗同樣激烈 夏國賢知法犯法 問責下台理所當然 2021/06/30 夏國賢知法犯法 問責下台理所當然 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 2021/06/20 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 【歐國盃】英國疫情惡化 難損決賽主辦權 2021/06/23 【歐國盃】英國疫情惡化 難損決賽主辦權 英國解封急不得 推遲兩周利多於弊 2021/06/10 英國解封急不得 推遲兩周利多於弊 你可能感興趣 英德歐國盃狹路相逢 防疫隔離爭拗同樣激烈 16:05 2021/06/29 英德歐國盃狹路相逢 防疫隔離爭拗同樣激烈 夏國賢知法犯法 問責下台理所當然 16:05 2021/06/30 夏國賢知法犯法 問責下台理所當然 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 20:34 2021/06/20 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 最新專欄文章 國金札記 - 佛州塌樓乃警號 美基建升級不容緩 2021/07/02 佛州塌樓乃警號 美基建升級不容緩 國金札記 - 夏國賢帶頭違規 英防疫說服力受損 2021/07/01 夏國賢帶頭違規 英防疫說服力受損 國金札記 - 倡議對英國封關 德國杞人憂天？ 2021/06/30 倡議對英國封關 德國杞人憂天？ 國金札記 - 土耳其開鑿運河 變相助攻一帶一路？ 2021/06/29 土耳其開鑿運河 變相助攻一帶一路？ 國金札記 - Amazon假評氾濫買家怎練就法眼？ 2021/06/28 Amazon假評氾濫買家怎練就法眼？ 疫情 經濟 傳染病 新冠肺炎 冠狀病毒 新冠肺炎疫情 疫苗 英國