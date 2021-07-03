英國疫情明顯惡化 如期解封理據何在？

判斷疫情好壞，最直接的指標是單日新增確診數字，而看近期英國的數字，無論如何稱不上理想。4月至5月期間，確診於每日2000多宗低位橫行了2個月，怎知之後持續向上，最新7日平均數已達1.7萬。按道理，疫情轉差，就算不收緊防疫也不應放寬，惟新上任的英國衛生大臣賈偉德，卻有意反其道而行。

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