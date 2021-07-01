和黃醫藥爆升 大波動要提防 名家專區 2021/07/01 分享： 港股IPO市場爆出小冷門，昨日掛牌2隻新股齊齊反高潮表現兩極化。獲60萬名股民熱捧的奈雪的茶（02150），首日股價大跌近14%，反而公開招股市場關視度一般的和黃醫藥（00013），首掛爆冷大升五成， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 歐舒丹復甦 中國銷售勁 今日 歐舒丹復甦 中國銷售勁 信義能源盈喜 得益電價政策 今日 信義能源盈喜 得益電價政策 你可能感興趣 歐舒丹復甦 中國銷售勁 今日 00:01 歐舒丹復甦 中國銷售勁 信義能源盈喜 得益電價政策 今日 00:01 信義能源盈喜 得益電價政策 最新專欄文章 【新股IPO】和黃醫藥爆冷每手賺萬元 TOM.COM以來和黃系最強新股 2021/06/30 【新股IPO】和黃醫藥爆冷每手賺萬元 TOM.COM以來和黃系最強新股 透視中港美 - 小鵬招股掀升浪 何不買美股? 2021/06/30 小鵬招股掀升浪 何不買美股? 【新股IPO】小鵬港股上市掀炒風 認購港股還是先買美股? 2021/06/29 【新股IPO】小鵬港股上市掀炒風 認購港股還是先買美股? 透視中港美 - 黑雨阻期指轉倉 今結算恐添波動 2021/06/29 黑雨阻期指轉倉 今結算恐添波動 【期指結算】期結前夕遇黑雨 轉倉受阻好淡重倉明對撼 2021/06/28 【期指結算】期結前夕遇黑雨 轉倉受阻好淡重倉明對撼 保健 醫藥股 治療 恒生指數 長和（00001） 東方匯財證券（08001）