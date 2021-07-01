和黃醫藥爆升 大波動要提防

港股IPO市場爆出小冷門，昨日掛牌2隻新股齊齊反高潮表現兩極化。獲60萬名股民熱捧的奈雪的茶（02150），首日股價大跌近14%，反而公開招股市場關視度一般的和黃醫藥（00013），首掛爆冷大升五成，

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