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和黃醫藥爆升 大波動要提防

名家專區 2021/07/01

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港股IPO市場爆出小冷門，昨日掛牌2隻新股齊齊反高潮表現兩極化。獲60萬名股民熱捧的奈雪的茶（02150），首日股價大跌近14%，反而公開招股市場關視度一般的和黃醫藥（00013），首掛爆冷大升五成，

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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