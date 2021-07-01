中通服趁平買 網絡建設升級 名家專區 2021/07/01 分享： 港股半年結，可惜國企指數三連陰，但大市處於上落待爆局面，單邊市前仍可炒股不炒市，不妨留意電訊設備股，因為中央積極推動「雙千兆」網絡，而中國通信服務（00552）積極引入策略性股東，可加快推進電訊業務， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股7月升多 單邊市機會高（第四版） 2021/06/30 港股7月升多 單邊市機會高（第四版） 中字股實力談 - 中航信復甦 股價將起飛 2021/06/30 中航信復甦 股價將起飛 中字股實力談 - 中港股市回氣迎接「七一」（第四版） 2021/06/29 中港股市回氣迎接「七一」（第四版） 中字股實力談 - 聯塑17元翻兜 盈利長期增長 2021/06/23 聯塑17元翻兜 盈利長期增長 中字股實力談 - 港股受制下降軌 熊證縮小心殺牛（第四版） 2021/06/22 港股受制下降軌 熊證縮小心殺牛（第四版） 中國通信服務（00552） 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 吉利汽車（00175） 中航科工（02357） 福萊特玻璃（06865） 瑞聲科技（02018） 5G 電訊