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中通服趁平買 網絡建設升級

名家專區 2021/07/01

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港股半年結，可惜國企指數三連陰，但大市處於上落待爆局面，單邊市前仍可炒股不炒市，不妨留意電訊設備股，因為中央積極推動「雙千兆」網絡，而中國通信服務（00552）積極引入策略性股東，可加快推進電訊業務，

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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