【名家談IPO】新股熱潮重臨？C基金李浩德：想賺快錢，要有基金追貨先得！

今年年初曾出現一陣新股熱潮，熱門新股如醫渡科技 （02158） 、心通醫療-B （02160） 、快手 （01024） 、諾輝健康-B （06606） 和健倍苗苗 （02161） 在首日均錄得佳績，不過，隨着農曆新年後大市回落，新股市場氣氛亦隨之轉差。

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今年第二季上市的新股當中，普遍表現平平，部分首日更跌破發行價，只有在6月上市的時代天使 （06699） 及第二上市股和黃醫藥 （00013） 錄得佳績，首日分別升132%和50.4%。

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醫療相關股相對較受歡迎

對於近日新股市場似乎重新活躍起來，「C基金」基金經理、鵬格斯資產管理首席投資總監李浩德直言：

「其實整體新股市場不算特別熾熱，仲未回到去年勁hit嘅狀態，近來最旺的其實只有醫療相關股，如時代天使、和黃醫藥，不過唔係每一隻醫療相關股都可以有錢賺。」

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至於超購431倍，一手中籤率僅8%的新股奈雪的茶 （02150） 首日跌13.5%，李浩德則認為，「市場會質疑開店數目增長佳，但同店銷售交唔到數，看基本面的投資者會覺得麻麻地。」

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李浩德指：「IPO短綫氣氛不算特別熾熱，因為唔係隻隻得，近來都是散戶比較踴躍。通常IPO要贏錢只有一個方程式，就是要新股異常熾熱，個個都想要，由於香港有回撥制度，如果派晒俾散戶，基金經理要追貨，就會衝入場，搶高個價。如果基金經理唔追，賺快錢嘅遊戲就會玩完。」

記者：陳紫瑩

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