黑白之間還有灰 精英主義需改進 非全盤推翻 國際 16:05 2021/07/02 分享： 剛剛過去的法國地區選舉，外界認為結果反映法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的連任機會減少。馬克龍一直被外界批評過於離地，而為了回應批評，他不惜關閉自己的母校，也是法國政商界人才搖籃的巴黎政治學院。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 失實資訊無處不在 如何辨別真假？ 2021/06/25 失實資訊無處不在 如何辨別真假？ 聽夠美國說辭？ 那聽聽俄羅斯如何看美俄關係 2021/06/18 聽夠美國說辭？ 那聽聽俄羅斯如何看美俄關係 約翰遜處理疫情慢幾拍 猶豫態度釀災難 2021/06/04 約翰遜處理疫情慢幾拍 猶豫態度釀災難 拜登溫和卻堅持 執政或需延續競選方針 2021/05/28 拜登溫和卻堅持 執政或需延續競選方針 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 2021/05/21 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 你可能感興趣 失實資訊無處不在 如何辨別真假？ 16:05 2021/06/25 失實資訊無處不在 如何辨別真假？ 聽夠美國說辭？ 那聽聽俄羅斯如何看美俄關係 16:49 2021/06/18 聽夠美國說辭？ 那聽聽俄羅斯如何看美俄關係 約翰遜處理疫情慢幾拍 猶豫態度釀災難 16:05 2021/06/04 約翰遜處理疫情慢幾拍 猶豫態度釀災難 最新專欄文章 失實資訊無處不在 如何辨真假？ 2021/06/26 失實資訊無處不在 如何辨真假？ 失實資訊無處不在 如何辨別真假？ 2021/06/25 失實資訊無處不在 如何辨別真假？ 美俄關係「不可靠」？ 俄羅斯學者怎評估 2021/06/19 美俄關係「不可靠」？ 俄羅斯學者怎評估 聽夠美國說辭？ 那聽聽俄羅斯如何看美俄關係 2021/06/18 聽夠美國說辭？ 那聽聽俄羅斯如何看美俄關係 從BBC搬遷總部 揭全球工作模式變 2021/06/12 從BBC搬遷總部 揭全球工作模式變 大學 政治 選舉 經濟狀況 法國 馬克龍 英國 哈佛大學 醫生