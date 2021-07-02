黑白之間還有灰 精英主義需改進 非全盤推翻

剛剛過去的法國地區選舉，外界認為結果反映法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的連任機會減少。馬克龍一直被外界批評過於離地，而為了回應批評，他不惜關閉自己的母校，也是法國政商界人才搖籃的巴黎政治學院。

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