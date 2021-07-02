【名家看內房】黃金期過去了？趙文利：難回到以前 物管股更好！（附潛在藍籌新貴名單）

內房首5月銷情見增長，加上人民幣走強，有利推升內房股盈利。但同時，有個別內房企業的財務狀況惹起市場關注。

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對此，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「今年上半年前100大內房的銷售算比較好，但我估計，房地產未來銷售的增長可能放緩，很難回到以前高速增長的年代。」

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恒指公司今年4月推出恒生物業服務及管理指數，5月指數季檢時將碧桂園服務 （06098） 納入恒指、恒大物業 （06666） 納入國指，反映市場對板塊關注度提升。

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趙文利續道：

「資金會在內房和物管之間做平衡，一些龍頭物管會繼續成長，相信未來提供的現金流和增長性都比傳統開發商更多。」

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本報記者：鄭耀宗

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