國指下半年偏軟 敲公用碳中和股

內地股市下半年首個交易日維穩，但上證綜合指數和國企指數6月保持「絕」走勢，踏入7月能否翻身有待觀望，只是不明朗因素充斥市場，小心下半場會震盪下跌，國指下見一萬點，宜向公用、碳中和、高息等股份埋手，防守

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