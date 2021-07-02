國指下半年偏軟 敲公用碳中和股 名家專區 2021/07/02 分享： 內地股市下半年首個交易日維穩，但上證綜合指數和國企指數6月保持「絕」走勢，踏入7月能否翻身有待觀望，只是不明朗因素充斥市場，小心下半場會震盪下跌，國指下見一萬點，宜向公用、碳中和、高息等股份埋手，防守 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中通服趁平買 網絡建設升級 2021/07/01 中通服趁平買 網絡建設升級 中字股實力談 - 港股7月升多 單邊市機會高（第四版） 2021/06/30 港股7月升多 單邊市機會高（第四版） 中字股實力談 - 中航信復甦 股價將起飛 2021/06/30 中航信復甦 股價將起飛 中字股實力談 - 中港股市回氣迎接「七一」（第四版） 2021/06/29 中港股市回氣迎接「七一」（第四版） 中字股實力談 - 聯塑17元翻兜 盈利長期增長 2021/06/23 聯塑17元翻兜 盈利長期增長 天倫燃氣（01600） 光大環境（00257） 中國移動（00941） 越秀交通基建（01052） 北控水務集團（00371） 華潤電力（00836） 粵海投資（00270） 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 人民幣