中石油作首選 油價有力再上 名家專區 2021/07/02 分享： 國際油價昨晚再度上升，高盛預期國際油價會在今年夏季升至每桶80美元。油價持續上升，港股中石油石化股可繼續看好，首選中石油（00857）。 國際油價再升，紐約期油及布蘭特期油昨晚再升逾2%，報75.5及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄧浩文 蕭悅潾 欄名 : 透視中港美 相關文章 融創服務要買 股價持續趨升 今日 融創服務要買 股價持續趨升 丘鈦毛利率增 估值有望提升 今日 丘鈦毛利率增 估值有望提升 你可能感興趣 融創服務要買 股價持續趨升 今日 00:01 融創服務要買 股價持續趨升 丘鈦毛利率增 估值有望提升 今日 00:01 丘鈦毛利率增 估值有望提升 最新專欄文章 透視中港美 - 和黃醫藥爆升 大波動要提防 2021/07/01 和黃醫藥爆升 大波動要提防 【新股IPO】和黃醫藥爆冷每手賺萬元 TOM.COM以來和黃系最強新股 2021/06/30 【新股IPO】和黃醫藥爆冷每手賺萬元 TOM.COM以來和黃系最強新股 透視中港美 - 小鵬招股掀升浪 何不買美股? 2021/06/30 小鵬招股掀升浪 何不買美股? 【新股IPO】小鵬港股上市掀炒風 認購港股還是先買美股? 2021/06/29 【新股IPO】小鵬港股上市掀炒風 認購港股還是先買美股? 透視中港美 - 黑雨阻期指轉倉 今結算恐添波動 2021/06/29 黑雨阻期指轉倉 今結算恐添波動 中國 經濟 石油 紐約期油 石油石化股 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 碧桂園服務（06098） 布蘭特期油