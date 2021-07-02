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中石油作首選 油價有力再上

名家專區 2021/07/02

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國際油價昨晚再度上升，高盛預期國際油價會在今年夏季升至每桶80美元。油價持續上升，港股中石油石化股可繼續看好，首選中石油（00857）。

國際油價再升，紐約期油及布蘭特期油昨晚再升逾2%，報75.5及

...

撰文 : 鄧浩文
蕭悅潾

欄名 : 透視中港美

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