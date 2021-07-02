基金仍鍾愛 恒生科指PE跌至27倍 名家專區 2021/07/02 分享： 2021年上半年過去，受累當局加強監管，以往表現搶眼的ATM（阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、美團（03690））今年表現失色。不過，摩通一基金經理無懼不確定性，趁低撈底，明言重倉美團及騰 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 吳敏芳 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 國產電動車崛起 未來可取代Tesla？ 2021/07/01 國產電動車崛起 未來可取代Tesla？ 交易講場 - 國策帶動需求 光伏龍頭看高一綫 2021/06/30 國策帶動需求 光伏龍頭看高一綫 交易講場 - 李寧一度晉身紅底股 北水罕有買入13億 2021/06/29 李寧一度晉身紅底股 北水罕有買入13億 交易講場 - 農夫山泉闢謠 帶來低吸機會？ 2021/06/28 農夫山泉闢謠 帶來低吸機會？ 交易講場 - 儲局破紀錄逆回購 反成供樓喜訊？ 2021/06/26 儲局破紀錄逆回購 反成供樓喜訊？ 香港 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 網飛（Netflix，美：NFLX） Cathie Wood 股票 美元