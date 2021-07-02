基金仍鍾愛 恒生科指PE跌至27倍

2021年上半年過去，受累當局加強監管，以往表現搶眼的ATM（阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、美團（03690））今年表現失色。不過，摩通一基金經理無懼不確定性，趁低撈底，明言重倉美團及騰

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