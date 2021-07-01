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下半年二手價再闖高峰?

財金 23:26 2021/07/01

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隨着新冠肺炎疫情緩和，購買力釋放，上半年二手住宅註冊量約32,737宗，創9年新高。隨着樓價即將破頂，上車、換樓需求同樣高漲，下半年將延續樓市熾熱氣氛。

  • 上半年二手住宅註冊量約32,737宗，創9年新高
  • 预約睇樓量上升，置業意慾高
  • 換樓客承接力仍強，支持下半年樓價

土地註冊處資料顯示，今年上半年二手住宅註冊量錄32,737宗，達去年全年46,903宗的70%，更是繼2012年上半年36,476宗後，創近9年同期註冊量最多。反映期內購買力釋放，帶動住宅買賣交投暢旺。

市民入市意慾高漲，看好下半年樓市有力持續走俏。根據利嘉閣地產統全港50個屋苑數據，近月每個周末均有逾1550組預約睇樓量，較去年同期的約1300組上升約19%，反映目前置業意慾相對較高。

其次，政府上月底推出4500名白居二名額，該批購買力入市步伐十分積極，沽出綠表單位的居屋業主，大部分即時轉投私樓市場，激活換樓鏈，為下半年樓市提供更多客源。

至於樓價方面，差估署最新數據顯示，5月份私人住宅售價指數報393.7點，連升五個月，累升3.63%，距離2019年5月份的歷史高位396.9點只差0.82%。雖然樓價逼近歷史高位，但是目前樓按息率低企，換樓客承接力仍強，故有力支持下半年樓價向好。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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