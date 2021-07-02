政府賣地銳減 發展商搶地戰升溫 名家專區 15:30 2021/07/02 分享： 近年政府推出的私樓土地供應減少，負作用開始出現，中小型發展商投地更為進取，導致地價出現攀升的跡象，當局應研究增加推地，或者將較大型地皮「拆細」出售。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 土地供應達標 全靠發展商助攻 2021/06/30 土地供應達標 全靠發展商助攻 土地供應主導權 港府繼續弱化 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 覓地建屋大落後 新界發展莫磋跎 2021/07/01 覓地建屋大落後 新界發展莫磋跎 你可能感興趣 土地供應達標 全靠發展商助攻 09:00 2021/06/30 土地供應達標 全靠發展商助攻 土地供應主導權 港府繼續弱化 03:00 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 覓地建屋大落後 新界發展莫磋跎 01:00 2021/07/01 覓地建屋大落後 新界發展莫磋跎 最新專欄文章 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 2021/06/30 大手租務頻現 商廈空置仍難改善？ 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 2021/06/29 下半年新盤潮來臨 置業選擇多 新界居屋隨時貴過港島海景居屋？ 2021/06/28 新界居屋隨時貴過港島海景居屋？ 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 2021/06/24 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 市場大細通吃 新盤續旺 2021/06/22 市場大細通吃 新盤續旺 賣地 OMA by the Sea 土地供應