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政府賣地銳減 發展商搶地戰升溫

名家專區 15:30 2021/07/02

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近年政府推出的私樓土地供應減少，負作用開始出現，中小型發展商投地更為進取，導致地價出現攀升的跡象，當局應研究增加推地，或者將較大型地皮「拆細」出售。

...

欄名 : 樓市分析

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