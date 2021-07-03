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恒指28000有支持 紙業股走強可吼

名家專區 2021/07/03

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美股納指及標普500指數本周屢創高位，可惜港股未能跟隨，反而與A股齊齊回吐近2%，跑輸環球主要指數。恒指（圖一）四連跌，累計跌幅近1,000點，昨日成交更增至1,758億元，沽壓不輕，短期或需考驗

...

撰文 : 羅文業
陳嘉欣

欄名 : 透視中港美

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