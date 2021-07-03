恒指28000有支持 紙業股走強可吼 名家專區 2021/07/03 分享： 美股納指及標普500指數本周屢創高位，可惜港股未能跟隨，反而與A股齊齊回吐近2%，跑輸環球主要指數。恒指（圖一）四連跌，累計跌幅近1,000點，昨日成交更增至1,758億元，沽壓不輕，短期或需考驗 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 羅文業 陳嘉欣 欄名 : 透視中港美 相關文章 中升收購同業 鞏固龍頭地位 今日 中升收購同業 鞏固龍頭地位 京東物流市佔率 高盛：料倍增 今日 京東物流市佔率 高盛：料倍增 你可能感興趣 中升收購同業 鞏固龍頭地位 今日 00:01 中升收購同業 鞏固龍頭地位 京東物流市佔率 高盛：料倍增 今日 00:01 京東物流市佔率 高盛：料倍增 最新專欄文章 透視中港美 - 中石油作首選 油價有力再上 2021/07/02 中石油作首選 油價有力再上 透視中港美 - 和黃醫藥爆升 大波動要提防 2021/07/01 和黃醫藥爆升 大波動要提防 【新股IPO】和黃醫藥爆冷每手賺萬元 TOM.COM以來和黃系最強新股 2021/06/30 【新股IPO】和黃醫藥爆冷每手賺萬元 TOM.COM以來和黃系最強新股 透視中港美 - 小鵬招股掀升浪 何不買美股? 2021/06/30 小鵬招股掀升浪 何不買美股? 【新股IPO】小鵬港股上市掀炒風 認購港股還是先買美股? 2021/06/29 【新股IPO】小鵬港股上市掀炒風 認購港股還是先買美股? 中國 指數 美滙指數 新經濟股 紙業股 理文造紙（02314） 玖龍紙業（02689） 美團－W（03690） 人民幣 新經濟