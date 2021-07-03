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長飛將有佳績 政策送上春風

名家專區 2021/07/03

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國企指數在「七一」後急挫，再次失守牛熊分界綫，今次或要下見一萬點大關！但筆者已指出大市下半年會異常震盪，炒股不炒股市模式料會維持，不妨向政策股埋手，如中央未來三年推動「雙千兆」網絡，加上海洋電纜新賽道

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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