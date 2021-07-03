長飛將有佳績 政策送上春風 名家專區 2021/07/03 分享： 國企指數在「七一」後急挫，再次失守牛熊分界綫，今次或要下見一萬點大關！但筆者已指出大市下半年會異常震盪，炒股不炒股市模式料會維持，不妨向政策股埋手，如中央未來三年推動「雙千兆」網絡，加上海洋電纜新賽道 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指上落下望27500 國指穿牛熊睇一萬（第四版） 2021/07/02 恒指上落下望27500 國指穿牛熊睇一萬（第四版） 中字股實力談 - 國指下半年偏軟 敲公用碳中和股 2021/07/02 國指下半年偏軟 敲公用碳中和股 中字股實力談 - 中通服趁平買 網絡建設升級 2021/07/01 中通服趁平買 網絡建設升級 中字股實力談 - 港股7月升多 單邊市機會高（第四版） 2021/06/30 港股7月升多 單邊市機會高（第四版） 中字股實力談 - 中航信復甦 股價將起飛 2021/06/30 中航信復甦 股價將起飛 長飛光纖光纜（06869） 福萊特玻璃（06865） 瑞聲科技（02018） 疫情 5G 電訊 電訊設備股 亨通光電（滬：600487） 中天科技（滬：600522） 人民幣