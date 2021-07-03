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上半年樓價升7% 政府再加辣?

地產 14:00 2021/07/03

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無論私人或官方的樓價指數，均顯示樓價破頂在即。不過，今年上半年樓價累積上升7%，相對過往數年升幅未算「誇張」，現時再出辣招的機會仍不高，所以相信短期內樓市升勢的動力仍然得以保持。

  • 上半年樓價升7%，仍相對「溫和」
  • 樓價距離歷史高位只差距1.1%
  • 政府透過增加資助房屋供應，滿足市民上車需求
  •  

隨着疫情緩和，經濟漸見復甦迹象，今年樓價穩步上升，根據中原城市領先指數（CCL），今年上半年樓價累積上升6.9%，距離歷史高位差距1.1%。至於政府官方差餉物業估價署的指數，首5個月樓價亦升3.6%，距離高位僅差0.8%。

從過往政府就樓市「加辣」的經驗所見，樓價創新高與否，並不是導致出招的單一因素，反而上升的趨勢、速度影響更大。當樓價連續上升兩個月以上且錄2%的升幅，便有機會出招。

對上一次出招為2016年11月份，為上屆特首梁振英任內期間，當時非首次置業人士買樓，須繳15%的從價印花稅。早在之前即2016年下半年時，樓價急升13%，同年8至10月份內，短短三個月升幅更達到9.4%，令政府出手加辣。

現屆政府傾向不採用辣招令樓市降溫，反而希望透過增加居屋、綠置居等資助房屋供應，滿足市民上車需求，如在前年施政報告時，更加放寬按揭政策，令到低於1,000萬元的物業，都可以承造高成數按揭入市，降低置業人士入市門檻。

今年上半年樓價升幅仍相對「溫和」，除非下半年急速升溫，升勢加劇觸發社會不滿，政府出招的機會才會增加。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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