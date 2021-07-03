消費券吸客戰 電子錢包不敵八達通？ 名家專區 2021/07/03 分享： 5,000元電子消費券明日（4日）起接受登記，凡7月17日前完成電子登記，最快可在8月初獲發第一期消費券。政府推出電子消費券，旨在推動本地經濟復甦同時促進電子支付發展。合資格領取消費券的人數估計多達 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 趙穎妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 基金仍鍾愛 恒生科指PE跌至27倍 2021/07/02 基金仍鍾愛 恒生科指PE跌至27倍 交易講場 - 國產電動車崛起 未來可取代Tesla？ 2021/07/01 國產電動車崛起 未來可取代Tesla？ 交易講場 - 國策帶動需求 光伏龍頭看高一綫 2021/06/30 國策帶動需求 光伏龍頭看高一綫 交易講場 - 李寧一度晉身紅底股 北水罕有買入13億 2021/06/29 李寧一度晉身紅底股 北水罕有買入13億 交易講場 - 農夫山泉闢謠 帶來低吸機會？ 2021/06/28 農夫山泉闢謠 帶來低吸機會？ 電子消費券 電子支付 八達通 支付寶 微信支付 零售 商場 電視 廣告 銀行