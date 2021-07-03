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消費券吸客戰 電子錢包不敵八達通？

名家專區 2021/07/03

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5,000元電子消費券明日（4日）起接受登記，凡7月17日前完成電子登記，最快可在8月初獲發第一期消費券。政府推出電子消費券，旨在推動本地經濟復甦同時促進電子支付發展。合資格領取消費券的人數估計多達

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撰文 : 趙穎妍

欄名 : 交易講場

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