新盤2萬伙出擊 下半年怎部署?

新盤大量購買力釋放，今年上半年一手市場合共錄得約8,620宗成交，較去年同期的6,940宗，按年增加24%，而且期內亦有不少新盤創高價，一手市場價量兼備的趨勢將延續至下半年。

上半年一手約8,620宗成交，按年増4%

下半年二萬伙供應，多個鐵路盤出擊

疫苗接種加快，疫情對於樓市的影響有望減退

在疫情緩和帶動之下，今年上半年一手市場交投活躍，在今年首6個月之中，只有4月份的成交量少於1000宗，其餘均高於逾千宗，最高峰的5月份更有多達2150宗成交量，相較去年2月爆發第一波疫情的時候，單月成交量跌至只有350宗，形勢大為不同。

事實上，今年首6月個月累積錄得8620宗成交，較2019年同期的6942宗，按年增加24%，如果下半年的趨勢持續，今年全年的一手成交量可望回升至1.7萬宗的水平，較去年全年1.47萬宗多出16%，回到比較貼近近年一手吸納量1.75萬宗的水平。

，而去年發展商的推盤步伐或多或少被疫情所打亂，部分原定去年推售的新盤延至今年推出，滯後的反應導致今年成為推盤高峰期，將會推一步推高今年的一手成交量。

同時，上半年新盤銷情更屬「旺丁旺財」、價量兼備，多個新盤樓價創新高，更吸引不少投資者、老牌家族掃貨，反映市場的熾熱氣氛。

由於有望下半年推出的新盤，仍然有不少焦點的鐵路盤、市區大型項目，往往是投資者必爭之地，再加上通關漸見眉目，下半年樓市購買力將會更為完備，亦進一步推高一手樓價。