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【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據）

財金猛人追蹤 08:22 2021/07/05

分享：

恒指第二季僅升449點或1.6%，但7月首個交易日即挫517點，升勢已被抵銷。但股市有謂：「五窮六絕七翻身」，到底真唔真？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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