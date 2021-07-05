【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 財金猛人追蹤 08:22 2021/07/05 分享： 恒指第二季僅升449點或1.6%，但7月首個交易日即挫517點，升勢已被抵銷。但股市有謂：「五窮六絕七翻身」，到底真唔真？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 第三季十大焦點股 今日 第三季十大焦點股 你可能感興趣 第三季十大焦點股 今日 00:01 第三季十大焦點股 最新專欄文章 【名家談IPO】新股熱潮重臨？C基金李浩德：想賺快錢，要有基金追貨先得！ 2021/07/03 【名家談IPO】新股熱潮重臨？C基金李浩德：想賺快錢，要有基金追貨先得！ 【名家看內房】黃金期過去了？趙文利：難回到以前 物管股更好！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/07/03 【名家看內房】黃金期過去了？趙文利：難回到以前 物管股更好！（附潛在藍籌新貴名單） 【名家談通脹】趙文利：若美聯儲錯判通脹 未來有機會快速加息！ 2021/06/30 【名家談通脹】趙文利：若美聯儲錯判通脹 未來有機會快速加息！ 【名家談改革】恒指數目大增升快啲？許長泰：目的唔係創新高！（附名家點評恒指改革） 2021/06/30 【名家談改革】恒指數目大增升快啲？許長泰：目的唔係創新高！（附名家點評恒指改革） 【名家看汽車】建銀趙文利：車股要選民族品牌！ 2021/06/29 【名家看汽車】建銀趙文利：車股要選民族品牌！ 經濟 欄目（內容） 趙文利 恒生科技指數 市盈率 恒生指數 美國 新經濟 通脹