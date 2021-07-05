銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業 財金猛人追蹤 20:14 2021/07/05 分享： 銘基亞洲管理的資產總額達313億美元（相當於2,441.4億港元，截至2021年5月31日），當中有聚焦於中國小型企業的基金，去年回報高達77.7%，遠遠跑贏基準指數MSCI中國小型股指數的27.2%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 最新專欄文章 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 今日 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 【名家談IPO】新股熱潮重臨？C基金李浩德：想賺快錢，要有基金追貨先得！ 2021/07/03 【名家談IPO】新股熱潮重臨？C基金李浩德：想賺快錢，要有基金追貨先得！ 【名家看內房】黃金期過去了？趙文利：難回到以前 物管股更好！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/07/03 【名家看內房】黃金期過去了？趙文利：難回到以前 物管股更好！（附潛在藍籌新貴名單） 【名家談通脹】趙文利：若美聯儲錯判通脹 未來有機會快速加息！ 2021/06/30 【名家談通脹】趙文利：若美聯儲錯判通脹 未來有機會快速加息！ 【名家談改革】恒指數目大增升快啲？許長泰：目的唔係創新高！（附名家點評恒指改革） 2021/06/30 【名家談改革】恒指數目大增升快啲？許長泰：目的唔係創新高！（附名家點評恒指改革） 人物專訪 港股 合景悠活（03913） 銘基亞洲 基金 源御霆 物業管理股 中國 亞洲