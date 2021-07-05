銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業

銘基亞洲管理的資產總額達313億美元（相當於2,441.4億港元，截至2021年5月31日），當中有聚焦於中國小型企業的基金，去年回報高達77.7%，遠遠跑贏基準指數MSCI中國小型股指數的27.2%。

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