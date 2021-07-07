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【名家看板塊】C基金李浩德：消費股走勢其實偏弱 只有體品勁！

名家專區 17:53 2021/07/07

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體育用品股今年上半年升勢凌厲，李寧 （02331） 由年初的50元水平一路狂飆，上周一度晉升紅底股，截至6月底止，半年內升78%；安踏 （02020） 上半年亦升接近5成；特步 （01368） 升勢最強，今年上半年升幅高達278%；361度 （01361） 今年上半年升幅亦達292%，整體體育用品板塊明顯跑贏其他消費品板塊。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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