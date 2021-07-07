【名家看板塊】C基金李浩德：消費股走勢其實偏弱 只有體品勁！ 名家專區 17:53 2021/07/07 分享： 體育用品股今年上半年升勢凌厲，李寧 （02331） 由年初的50元水平一路狂飆，上周一度晉升紅底股，截至6月底止，半年內升78%；安踏 （02020） 上半年亦升接近5成；特步 （01368） 升勢最強，今年上半年升幅高達278%；361度 （01361） 今年上半年升幅亦達292%，整體體育用品板塊明顯跑贏其他消費品板塊。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 第三季十大焦點股 2021/07/05 第三季十大焦點股 你可能感興趣 第三季十大焦點股 00:01 2021/07/05 第三季十大焦點股 最新專欄文章 【名家談恒指】恒指100隻唔算多？基金經理李浩德：改革方向係啱嘅！（附名家點評恒指改革） 今日 【名家談恒指】恒指100隻唔算多？基金經理李浩德：改革方向係啱嘅！（附名家點評恒指改革） 【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！ 2021/07/06 【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！ 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 2021/07/05 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業 2021/07/05 銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業 【名家談IPO】新股熱潮重臨？C基金李浩德：想賺快錢，要有基金追貨先得！ 2021/07/03 【名家談IPO】新股熱潮重臨？C基金李浩德：想賺快錢，要有基金追貨先得！ 人物專訪 李浩德 財富及資產管理 港股 商品 教育股 啤酒 體育用品股 板塊 品牌