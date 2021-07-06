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【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！

財金猛人追蹤 08:22 2021/07/06

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌近日表示，本港接近有條件和澳門及內地通關，但有個案要調查清楚。澳門山頂醫院醫務主任戴華浩表示，港澳當局正在商討通關細節，暫時未有具體實施日期。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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