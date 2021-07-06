【名家談本地股】中港澳快通關？許長泰：只靠本地消費始終慢啲！ 財金猛人追蹤 08:22 2021/07/06 分享： 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌近日表示，本港接近有條件和澳門及內地通關，但有個案要調查清楚。澳門山頂醫院醫務主任戴華浩表示，港澳當局正在商討通關細節，暫時未有具體實施日期。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 第三季十大焦點股 2021/07/05 第三季十大焦點股 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 2021/07/05 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 你可能感興趣 第三季十大焦點股 00:01 2021/07/05 第三季十大焦點股 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 22:55 2021/07/05 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 最新專欄文章 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 2021/07/05 【名家談大市】「七翻身」真唔真？趙文利：仍要觀察通脹！（附25年中港美7月數據） 銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業 2021/07/05 銘基亞洲基金經理潘美樺 聚焦創新及高效小型企業 【名家談IPO】新股熱潮重臨？C基金李浩德：想賺快錢，要有基金追貨先得！ 2021/07/03 【名家談IPO】新股熱潮重臨？C基金李浩德：想賺快錢，要有基金追貨先得！ 【名家看內房】黃金期過去了？趙文利：難回到以前 物管股更好！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/07/03 【名家看內房】黃金期過去了？趙文利：難回到以前 物管股更好！（附潛在藍籌新貴名單） 【名家談通脹】趙文利：若美聯儲錯判通脹 未來有機會快速加息！ 2021/06/30 【名家談通脹】趙文利：若美聯儲錯判通脹 未來有機會快速加息！ 欄目（內容） 許長泰 疫情 財富及資產管理 博彩 港股 香港 澳門 澳門元