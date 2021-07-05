英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 名家專區 2021/07/05 分享： Delta雖於英國肆虐，但由於英國人民接種疫苗佔比高，據了解當地染疫者可於短時間內出院，且死亡率偏低，料英國可如期於本月19日對僅存的疫情限制令作解封。待英國全面解封，屆時或可對英鎊帶來刺激。唯上周所 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 商品貨幣 吸引力正在增強 今日 商品貨幣 吸引力正在增強 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 歐元 徘徊1.17至1.2美元 日圓 向112.8水平進發 今日 日圓 向112.8水平進發 澳元 74美仙以下分段吸納 今日 澳元 74美仙以下分段吸納 紐元 69美仙支持強 今日 紐元 69美仙支持強 你可能感興趣 商品貨幣 吸引力正在增強 今日 01:00 商品貨幣 吸引力正在增強 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 01:00 歐元 徘徊1.17至1.2美元 日圓 向112.8水平進發 今日 01:00 日圓 向112.8水平進發 最新專欄文章 商品貨幣 吸引力正在增強 今日 商品貨幣 吸引力正在增強 加元 徘徊1.22至1.25 今日 加元 徘徊1.22至1.25 紐元 69美仙支持強 今日 紐元 69美仙支持強 澳元 74美仙以下分段吸納 今日 澳元 74美仙以下分段吸納 日圓 向112.8水平進發 今日 日圓 向112.8水平進發 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局 外滙貨幣