英鎊 候1.365至1.37美元間吸納

Delta雖於英國肆虐，但由於英國人民接種疫苗佔比高，據了解當地染疫者可於短時間內出院，且死亡率偏低，料英國可如期於本月19日對僅存的疫情限制令作解封。待英國全面解封，屆時或可對英鎊帶來刺激。唯上周所

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