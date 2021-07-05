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日圓 向112.8水平進發

名家專區 2021/07/05

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日本只有23%人口接種了疫苗，在偏低的疫苗接種率下，加上面對傳染力較高、正在全球肆虐的Delta病毒，日本還堅持要在本月23日舉行東京奧運，成為日圓一直成為被拋售對象的原因。當然，假設東奧後日本疫情沒

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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