日圓 向112.8水平進發 名家專區 2021/07/05 分享： 日本只有23%人口接種了疫苗，在偏低的疫苗接種率下，加上面對傳染力較高、正在全球肆虐的Delta病毒，日本還堅持要在本月23日舉行東京奧運，成為日圓一直成為被拋售對象的原因。當然，假設東奧後日本疫情沒 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 商品貨幣 吸引力正在增強 今日 商品貨幣 吸引力正在增強 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 今日 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 澳元 74美仙以下分段吸納 今日 澳元 74美仙以下分段吸納 紐元 69美仙支持強 今日 紐元 69美仙支持強 你可能感興趣 商品貨幣 吸引力正在增強 今日 01:00 商品貨幣 吸引力正在增強 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 01:00 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 今日 01:00 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 最新專欄文章 商品貨幣 吸引力正在增強 今日 商品貨幣 吸引力正在增強 加元 徘徊1.22至1.25 今日 加元 徘徊1.22至1.25 紐元 69美仙支持強 今日 紐元 69美仙支持強 澳元 74美仙以下分段吸納 今日 澳元 74美仙以下分段吸納 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 今日 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局 外滙貨幣