日圓 向112.8水平進發

日本只有23%人口接種了疫苗，在偏低的疫苗接種率下，加上面對傳染力較高、正在全球肆虐的Delta病毒，日本還堅持要在本月23日舉行東京奧運，成為日圓一直成為被拋售對象的原因。當然，假設東奧後日本疫情沒

...