澳元 74美仙以下分段吸納

澳洲的消息好壞參半。澳洲接種疫苗比率緩慢，只有26%人口接種，加上當地再次爆發疫情，導致多個主要城市包括悉尼及布里斯班等先後宣布封城。不過，澳洲本身經濟並不差，受惠於龐大鐵礦石出口，澳洲5月貿易盈餘達

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