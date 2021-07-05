澳元 74美仙以下分段吸納 名家專區 2021/07/05 分享： 澳洲的消息好壞參半。澳洲接種疫苗比率緩慢，只有26%人口接種，加上當地再次爆發疫情，導致多個主要城市包括悉尼及布里斯班等先後宣布封城。不過，澳洲本身經濟並不差，受惠於龐大鐵礦石出口，澳洲5月貿易盈餘達 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 商品貨幣 吸引力正在增強 今日 商品貨幣 吸引力正在增強 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 今日 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 日圓 向112.8水平進發 今日 日圓 向112.8水平進發 紐元 69美仙支持強 今日 紐元 69美仙支持強 你可能感興趣 商品貨幣 吸引力正在增強 今日 01:00 商品貨幣 吸引力正在增強 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 01:00 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 今日 01:00 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 最新專欄文章 商品貨幣 吸引力正在增強 今日 商品貨幣 吸引力正在增強 加元 徘徊1.22至1.25 今日 加元 徘徊1.22至1.25 紐元 69美仙支持強 今日 紐元 69美仙支持強 日圓 向112.8水平進發 今日 日圓 向112.8水平進發 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 今日 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局 外滙貨幣