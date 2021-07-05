紐元 69美仙支持強

澳、紐接種疫苗比率偏低，面對Delta病毒全球擴散，這兩貨幣所受影響自然較大，也是新西蘭6月商業信心指數按月出現急降原因。不過，受到紐央行行長上周指，當地經濟已恢復到疫前水平，大大增強市場對該行在明年

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