紐元 69美仙支持強 名家專區 2021/07/05 分享： 澳、紐接種疫苗比率偏低，面對Delta病毒全球擴散，這兩貨幣所受影響自然較大，也是新西蘭6月商業信心指數按月出現急降原因。不過，受到紐央行行長上周指，當地經濟已恢復到疫前水平，大大增強市場對該行在明年 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 商品貨幣 吸引力正在增強 今日 商品貨幣 吸引力正在增強 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 今日 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 日圓 向112.8水平進發 今日 日圓 向112.8水平進發 澳元 74美仙以下分段吸納 今日 澳元 74美仙以下分段吸納 你可能感興趣 商品貨幣 吸引力正在增強 今日 01:00 商品貨幣 吸引力正在增強 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 01:00 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 今日 01:00 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 最新專欄文章 商品貨幣 吸引力正在增強 今日 商品貨幣 吸引力正在增強 加元 徘徊1.22至1.25 今日 加元 徘徊1.22至1.25 澳元 74美仙以下分段吸納 今日 澳元 74美仙以下分段吸納 日圓 向112.8水平進發 今日 日圓 向112.8水平進發 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 今日 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局 外滙貨幣