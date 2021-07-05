加元 徘徊1.22至1.25

拜登政府的基建方案獲眾議院通過，尚待參議院通過，但整個方案金額已削至只有7,150億美元，較前先所指的1.2萬億減了4成。不過，如上述方案真正落實，料仍會利好美國經濟、加拿大出口以至加元滙價。另外，油

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