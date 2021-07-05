加元 徘徊1.22至1.25 名家專區 2021/07/05 分享： 拜登政府的基建方案獲眾議院通過，尚待參議院通過，但整個方案金額已削至只有7,150億美元，較前先所指的1.2萬億減了4成。不過，如上述方案真正落實，料仍會利好美國經濟、加拿大出口以至加元滙價。另外，油 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 商品貨幣 吸引力正在增強 今日 商品貨幣 吸引力正在增強 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 今日 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 日圓 向112.8水平進發 今日 日圓 向112.8水平進發 澳元 74美仙以下分段吸納 今日 澳元 74美仙以下分段吸納 你可能感興趣 商品貨幣 吸引力正在增強 今日 01:00 商品貨幣 吸引力正在增強 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 01:00 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 今日 01:00 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 最新專欄文章 商品貨幣 吸引力正在增強 今日 商品貨幣 吸引力正在增強 紐元 69美仙支持強 今日 紐元 69美仙支持強 澳元 74美仙以下分段吸納 今日 澳元 74美仙以下分段吸納 日圓 向112.8水平進發 今日 日圓 向112.8水平進發 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 今日 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局 外滙貨幣