商品貨幣 吸引力正在增強 名家專區 2021/07/05 分享： 在眾貨幣之中，相信加央行及紐央行的加息日子較美國聯儲局早，加元及紐元的滙率回落，使其更為吸引。 投資者實在過份抬舉了聯儲局在收緊貨幣政策上的能力，使美元不斷走強，但對一些利淡美元的因素變化卻視而不見。從 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 今日 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 日圓 向112.8水平進發 今日 日圓 向112.8水平進發 澳元 74美仙以下分段吸納 今日 澳元 74美仙以下分段吸納 紐元 69美仙支持強 今日 紐元 69美仙支持強 你可能感興趣 歐元 徘徊1.17至1.2美元 今日 01:00 歐元 徘徊1.17至1.2美元 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 今日 01:00 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 日圓 向112.8水平進發 今日 01:00 日圓 向112.8水平進發 最新專欄文章 加元 徘徊1.22至1.25 今日 加元 徘徊1.22至1.25 紐元 69美仙支持強 今日 紐元 69美仙支持強 澳元 74美仙以下分段吸納 今日 澳元 74美仙以下分段吸納 日圓 向112.8水平進發 今日 日圓 向112.8水平進發 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 今日 英鎊 候1.365至1.37美元間吸納 美元 美滙指數 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局 外滙貨幣