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商品貨幣 吸引力正在增強

名家專區 2021/07/05

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在眾貨幣之中，相信加央行及紐央行的加息日子較美國聯儲局早，加元及紐元的滙率回落，使其更為吸引。

投資者實在過份抬舉了聯儲局在收緊貨幣政策上的能力，使美元不斷走強，但對一些利淡美元的因素變化卻視而不見。從

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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