港股下半年開局不順，在ATMX四大中資科技藍籌大跌拖累下，恒指7月首個交易日急瀉逾500點或2.3%，全周跌978點或3.3%，表現為全球主要股市中最差（表一）。

反觀美股標普500指數及科技股納指，半

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