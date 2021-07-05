  • 29°C
香港時間 : 2021705日 (週一) 01:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

繼續終極大落後

名家專區 2021/07/05

分享：

港股下半年開局不順，在ATMX四大中資科技藍籌大跌拖累下，恒指7月首個交易日急瀉逾500點或2.3%，全周跌978點或3.3%，表現為全球主要股市中最差（表一）。

反觀美股標普500指數及科技股納指，半

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 恒指28000有支持 紙業股走強可吼
2021/07/03
恒指28000有支持 紙業股走強可吼
透視中港美 - 中石油作首選 油價有力再上
2021/07/02
中石油作首選 油價有力再上
透視中港美 - 和黃醫藥爆升 大波動要提防
2021/07/01
和黃醫藥爆升 大波動要提防
【新股IPO】和黃醫藥爆冷每手賺萬元 TOM.COM以來和黃系最強新股
2021/06/30
【新股IPO】和黃醫藥爆冷每手賺萬元 TOM.COM以來和黃系最強新股
透視中港美 - 小鵬招股掀升浪 何不買美股?
2021/06/30
小鵬招股掀升浪 何不買美股?
港股 恒生指數 美股 中國人民銀行 京東集團—SW（09618） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 美滙指數

上一篇文章

下半年一手點跑？

下一篇文章

商品貨幣 吸引力正在增強
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版