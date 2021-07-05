繼續終極大落後 名家專區 2021/07/05 分享： 港股下半年開局不順，在ATMX四大中資科技藍籌大跌拖累下，恒指7月首個交易日急瀉逾500點或2.3%，全周跌978點或3.3%，表現為全球主要股市中最差（表一）。 反觀美股標普500指數及科技股納指，半 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 恒指28000有支持 紙業股走強可吼 2021/07/03 恒指28000有支持 紙業股走強可吼 透視中港美 - 中石油作首選 油價有力再上 2021/07/02 中石油作首選 油價有力再上 透視中港美 - 和黃醫藥爆升 大波動要提防 2021/07/01 和黃醫藥爆升 大波動要提防 【新股IPO】和黃醫藥爆冷每手賺萬元 TOM.COM以來和黃系最強新股 2021/06/30 【新股IPO】和黃醫藥爆冷每手賺萬元 TOM.COM以來和黃系最強新股 透視中港美 - 小鵬招股掀升浪 何不買美股? 2021/06/30 小鵬招股掀升浪 何不買美股? 港股 恒生指數 美股 中國人民銀行 京東集團—SW（09618） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 美滙指數